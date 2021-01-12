Голунов даст показания в суде по делу задержавших его полицейских

Журналист Иван Голунов будет допрошен во вторник по уголовному делу в отношении пяти бывших полицейских, обвиняемых в его незаконном задержании и фабрикации улик. Об этом сообщили в Мосгорсуде, где проходят слушания.

«Судебное заседание назначено на 11:00 мск 12 января. В ходе заседания планируется допросить потерпевшего Ивана Голунова», — сказал собеседник агентства.

Четверо бывших полицейских — Игорь Ляховец, Роман Феофанов, Максим Уметбаев и Акбар Сергалиев — не признали в суде свою вину. При этом Феофанов уточнил, что дал пощечину Голунову после задержания, но подчеркнул, что не признает вину в незаконном задержании и подбросе наркотиков. Пятый обвиняемый, Денис Коновалов, вину признал полностью.

Как стало известно из обвинительного заключения, следователь, будучи введенным в заблуждение Ляховцом и соучастниками преступления, на основании подложных доказательств вынес постановление о привлечении Голунова в качестве обвиняемого по делу о незаконном сбыте наркотиков в крупном размере.