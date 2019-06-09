«Дело образца 2010-х»

Иван Голунов — лицо сегодняшней российской журналистики. Не шоумен и не бойкая репортерша из начальственного пула. Субтильный городской парень, вчерашний подросток-ботаник, методично раскапывающий правду о том, кто и как мешает нам жить, крадет, подкупает и убивает, чтобы еще дольше красть. У нас.

Его имя за три дня стало символом для миллионов людей из многих стран. Его дело, которое вчера вечером 8 июня закончилось промежуточным позитивным результатом — домашним арестом вместо реальной тюрьмы — уже вошло в историю современной журналистики. И современной России.

Не только потому, что смазало благостное течение Санкт-Петербургского экономического форума, затмило по числу интересующихся российского президента с китайским лидером вместе. «Дело Голунова» обозначило некую точку невозврата, которую отчетливо ощутили очень многие в России. Именно поэтому десятки тысяч людей вышли по всей стране в одиночные (разрешенные пока что) пикеты, собрали рекордное число подписей под петицией в его защиту, продолжают выступать за его освобождение. Самые разные люди, разных взглядов, возраста, достатка. Некоторые раньше не читали расследований Голунова. Но посчитали важным заступиться за него.

Подброшенные наркотики — старая практика, широко представленная в детективных сериалах, — против журналистов используется также не впервые. Недавно освободился отбывший срок грозненский корреспондент «Кавказского узла» Жалауди Гериев, осужденный за сбыт запрещенных средств. Коллеги не сомневались в фальсификации обвинения, но понимания в силовых ведомствах не нашли. Широкий резонанс получило дело правоверного мусульманина и правозащитника Оюба Титиева. Эксперты знают и о менее известных случаях, произошедших, как правило, далеко от Москвы. Но именно после беспрецедентного, наглого и грубого задержания Голунова в центре столицы, с многочисленными нарушениями процессуальных процедур и применением насилия, стало понятно: это может случиться с каждым. Задержание участников одиночных пикетов, в том числе журналистов, получившее широкое освещение в интернете, это ощущение только укрепило.

«Дело Голунова» — это вызов всем гражданам.

Это вызов власти, которая, как оказалось, не контролирует ситуацию и не защищает граждан. Плюс имиджевые потери — получился позор на весь мир.

Это, бесспорно, критический момент для самоопределения журналистов и профессионального сообщества. Которое, вопреки скептикам, все же существует в России. И события последних дней это доказали.

Примечательно, что буквально накануне задержания в Сети обсуждались несколько сюжетов на тему СМИ, в том числе резонансное увольнение сотрудников ИД «Коммерсантъ», процесс издателя газеты «Новые колеса» Игоря Рудникова, очередное предложение депутатов ограничить возможность журналистов публиковать информацию о собственности и деловой активности членов парламента и чиновников и комментарий ректора Высшей школы экономики по поводу закрытия студенческой телепрограммы о том, что журналисты должны выполнять указание учредителя. Оба заявления противоречат Закону о СМИ.

В контексте регулярных ограничительных мер работы журналистов и СМИ все эти новости вызвали по меньшей мере недоумение и тревогу за будущее профессии как таковой. И соответствующие заявления правозащитников. Впрочем, подобные комментарии публиковались только в интернете.

Прошедшие два с половиной дня показали, что давний контракт власти и граждан (безопасность в ответ на невмешательство в политику) дает глубокую трещину. Более того, граждане понемногу начинают принимать проблемы тех, кто рассказывает им правду о происходящем, как собственные. Это понимание было начисто уничтожено в последние 20-25 лет по инициативе властей и олигархов, активно использующих медийный ресурс в личных и корпоративных целях. На уничтожение самой идеи журналистики как служения добру и благу для всех граждан, традиционной для отечественной культуры, был брошен серьезный финансовый и административный ресурс. Однако выяснилось, что новое поколение граждан — и новое поколение журналистов — иначе смотрят на ситуацию.

Оказалось также, что Россия не изолирована от мира, в том числе профессионального, несмотря на санкции и активную внутреннюю пропаганду изоляционизма. И международная солидарность профессиональных и правозащитных организаций это подтвердила. У журналистов всего мира общие враги, будь то в России, на Мальте, в Италии или в США.