Голунов назвал Россию комфортной страной для работы журналистов

Журналист интернет-издания «Медуза» Иван Голунов на конференции «Свобода СМИ и безопасность журналистов в России» заявил, что Россия является комфортной страной для работы журналистов, отметив доступность открытых данных.

Россия — довольно приятная страна для работы журналистов. Здесь много историй, здесь много открытой информации, много открытых государственных реестров, которые помогают журналистам-расследователям даже во многих странах. Если мы захотим узнать владельца недвижимости во Франции или Великобритании, мы этого не можем сделать за одну минуту, как это можно сделать в России.

Он отметил, что чиновники в России часто не отвечают на запросы СМИ.

Голунов также заявил о затягивании следствия по его делу:

Проблема решена отчасти, с меня сняты обвинения, но остается проблема безнаказанности. Я, наверное, попадаю в список 85% нераскрытых преступлений. Есть ограничения - я не могу жить полноценной жизнью и практически не могу работать. Есть ограничения, о которых я не могу распространяться.

Он также сообщил о намерении привлечь к ответственности отдел полиции, где он подвергся побоям, жалобы на которые не были зарегистрированы.