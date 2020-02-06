Голунов заявил, что не получал извинений от прокуратуры ЗАО Москвы

Журналист Иван Голунов заявил, что узнал из СМИ об официальных извинениях перед ним прокуратуры ЗАО Москвы за необоснованное уголовное преследование:

Я пока ничего не получил. Но довольно странно, что пресс-служба сначала рассылает пресс-релиз. Можно было позвонить и три минуты со мной поговорить, а потом рассылать пресс-релиз, с опозданием на семь месяцев.

Ранее в этот же день в пресс-службе Генпрокуратуры России сообщили, что прокуратура Западного административного округа Москвы направила Голунову официальные извинения в связи с его необоснованным привлечением к уголовной ответственности.