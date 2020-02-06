Голунов заявил, что не получал извинений от прокуратуры ЗАО Москвы

Фев 6, 2020

Журналист Иван Голунов заявил, что узнал из СМИ об официальных извинениях перед ним прокуратуры ЗАО Москвы за необоснованное уголовное преследование:

Я пока ничего не получил. Но довольно странно, что пресс-служба сначала рассылает пресс-релиз. Можно было позвонить и три минуты со мной поговорить, а потом рассылать пресс-релиз, с опозданием на семь месяцев.

Ранее в этот же день в пресс-службе Генпрокуратуры России сообщили, что прокуратура Западного административного округа Москвы направила Голунову официальные извинения в связи с его необоснованным привлечением к уголовной ответственности.

Источник: Интерфакс
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