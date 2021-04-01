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Конкурсы

Начался прием заявок на Всероссийский конкурс для СМИ «В союзе слова и добра»

Апр 1, 2021

«В союзе слова и добра» — конкурс, который проводит благотворительный фонд «Линия жизни» и фонд «Академия российского телевидения» для всех видов средств массовой информации с 2012 года. Цель конкурса — поощрение профессиональной деятельности СМИ и отдельных журналистов за освещение работы благотворительных организаций, меценатов, волонтерского и добровольческого движений в России.

Премия присуждается СМИ, освещающим работу некоммерческих организаций, меценатов и добровольческого движения в России, в 9 номинациях:

•   Телеканал/ТВ-программа

•   Радиостанция

•   Периодическое издание

•   Инфопарнёр

•   Информационное агентство

•   Интернет-портал

•   Корпоративное СМИ

•   За личный вклад

•   Digital-проект. В номинации могут участвовать блоги на канале Youtube, блоги в социальных сетях, спецпроекты, краудфайдинговые платформы

Работы принимаются с 24 марта по 24 апреля 2021 года. 

К участию в конкурсе принимаются творческие материалы (ТВ-, радиопрограммы, статьи в печатных СМИ, сайтах информационных агентств и на интернет-порталах), освещающие работу некоммерческих организаций, меценатов и добровольческого движения в России, впервые вышедшие на территории субъектов Российской Федерации в период с 1 января по 31 декабря 2020 года.

Церемония награждения пройдет в Москве 8 июня 2021 года. 

Подать заявку — здесь.

Скриншот: http://premiasmi.ru/#about
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