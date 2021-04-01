Начался прием заявок на Всероссийский конкурс для СМИ «В союзе слова и добра»

«В союзе слова и добра» — конкурс, который проводит благотворительный фонд «Линия жизни» и фонд «Академия российского телевидения» для всех видов средств массовой информации с 2012 года. Цель конкурса — поощрение профессиональной деятельности СМИ и отдельных журналистов за освещение работы благотворительных организаций, меценатов, волонтерского и добровольческого движений в России.
Премия присуждается СМИ, освещающим работу некоммерческих организаций, меценатов и добровольческого движения в России, в 9 номинациях:
• Телеканал/ТВ-программа
• Радиостанция
• Периодическое издание
• Инфопарнёр
• Информационное агентство
• Интернет-портал
• Корпоративное СМИ
• За личный вклад
• Digital-проект. В номинации могут участвовать блоги на канале Youtube, блоги в социальных сетях, спецпроекты, краудфайдинговые платформы
Работы принимаются с 24 марта по 24 апреля 2021 года.
К участию в конкурсе принимаются творческие материалы (ТВ-, радиопрограммы, статьи в печатных СМИ, сайтах информационных агентств и на интернет-порталах), освещающие работу некоммерческих организаций, меценатов и добровольческого движения в России, впервые вышедшие на территории субъектов Российской Федерации в период с 1 января по 31 декабря 2020 года.
Церемония награждения пройдет в Москве 8 июня 2021 года.
Подать заявку — здесь.
Скриншот: http://premiasmi.ru/#about