Как расположить к себе собеседника: несколько психологических уловок

Общение – основа работы журналиста. Хорошо, если собеседник настроен на разговор с вами – тогда получится быстро и качественно получить информацию и написать удачный текст. А что делать, если контакт не произошел? ЖУРНАЛИСТ выбрал шесть практик, которые стоит взять на заметку.

ПЕРЕВОПЛОЩЕНИЕ

Люди подсознательно больше доверяют тем, с кем у них есть хоть какая-то схожесть. Перед встречей выясните всю информацию о человеке, его детстве, интересах. В этом деле придут на помощь социальные сети.

Обращайте внимание на детали во время разговора. Если вы видите, что человек отдает предпочтение свободной одежде, то разговор о красоте классических брюк явно будет неуместным.

НЕВЕРБАЛЬНОЕ ОБЩЕНИЕ

Вспомните о «закрытых» позах: скрещенные руки и ноги, опущенная голова, поднятые плечи. Если вы сядете так напротив гостя, то у него возникнет ощущение, что вы защищаетесь от него. Показывайте языком тела, что вы готовы к общению: сохраняйте зрительный контакт, сидите ровно, не прячьте руки. Это даст собеседнику понять, что вы уверены в себе и готовы к общению.

В НУЖНОМ МЕСТЕ В НУЖНОЕ ВРЕМЯ

Пространство, в котором мы находимся, имеет огромное влияние на нас. Выбирайте для интервью те локации, где вам будет комфортно вести диалог.

Этим приемом пользуются сами психологи: удобный диван, большое пространство, растения, светлые стены. Вспомните про биоритмы: люди менее склонны к работе с 12:00 до 14:00, а вот с 14:00 до 18:00 активность, наоборот, возрастает.

РАССКАЖИТЕ О СЕБЕ

Перед интервью обсудите с собеседником не деловые вопросы, а личные. Например, расскажите о себе забавный факт или небольшую историю о том, что случилось с вами сегодня до встречи. Когда мы чувствуем, что человек делится с нами чем-то важным, сами становимся более открытыми. Такой ход поможет расположить к себе героя.

Внимание к деталям

Для нас приятнее всего слышать свое собственное имя, поэтому выучите имя собеседника. Человеку важно понимание того, что журналист знает его. Такая тактика касается не только имени, но и любой информации. Интервьюеры часто используют этот прием: «Вы недавно говорили…»; «Совсем недавно у вас была ситуация…»; «Ваше первое выступление было…». Так мы показываем значимость героя, даем понять, что потратили время и подготовились к встрече с ним.

ТЕПЛО В РУКАХ-ТЕПЛО НА ДУШЕ

Скорее всего вы видели, как в телевизионных передачах гость в руках держит чашку чая или кофе. И это не просто так! В 2008 году британские ученые выяснили, что теплый предмет в руках позволяет мыслить более позитивно. Ученые утверждают, что те люди, у которых руки чаще в тепле, склонны иметь хорошие отношения с другими. Горячий напиток позволит собеседнику не только согреться, но и настроиться к разговору с вами.