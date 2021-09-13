Коты, кафе и выставки: зачем и как медиа писать о хорошем

Погружаясь в инфоповестку, сложно не захлебнуться в море плохих новостей. Спасают только маленькие островки лайфстайла — легких материалов о культуре, искусстве и повседневной жизни. На форуме «Редсовет» Александра Шаргородская, главный редактор онлайн-издания «Бумага», рассказала, почему важно писать о котах и путешествиях даже когда мир в огне и где искать позитивный контент.

Все устали от плохих новостей

Просмотры у сложных и страшных новостей падают, даже актуальные материалы о коронавирусе не интересуют аудиторию. У позитивного контента статистика растет. Людям очень нравится, когда мы делаем что-то несерьезное про животных, путешествия. Например, история о мужчине, приютившего кота и ворону, набрала несколько миллионов просмотров. Читатели оставляли комментарии в стиле: «вот бы побольше таких новостей», «вот бы все инфоповоды были такими».

Нельзя отписывать только срочные сообщения. Обычно в подборке инфоповодов сначала идут важные городские новости и уже в конце — что-то о выставках, театрах, музеях. Создается впечатление, что вокруг только ужас и происходит: тут кого-то убили, тут кого-то посадили. Перекос в инфоповестке необходимо исправлять, разбавлять ее позитивными новостями. Конечно, речь не идет о форс-мажорных ситуациях — мы не будем постить текст про кота, когда в городе произошел теракт. Но в обычные дни стараемся не забывать про легкий контент.

От плохих новостей устали не только читатели, но и журналисты. Невозможно постоянно писать про криминал, хочется чего-то позитивного. Когда появляется инфоповод, как про кота и ворону, сразу все хотят взять такую тему. Наконец, отсутствие лайфстайла приводит к недостатку подходящих форматов для партнеров. Приходится вмешиваться в те подборки, которые уже устоялись, или в двадцатый раз писать шаблонное интервью с главой какой-нибудь фирмы. Здорово, когда есть разнообразие — подкасты, фотоподборки, тесты, разноформатные рубрики.

Огороды, бизнесмены и форматы

Чтобы читатели и рекламодатели не загрустили, не перегружайте сайт тяжелым контентом. Вот пять советов для редакций, как писать качественный лайфстайл.

Исследуйте город

Ищите интересное вокруг. Татьяна Иванова, одна из редакторов «Бумаги», заглянула в нашу рубрику «гиды по пригородам Петербурга» и отправилась в Стрельну. При Путевом дворце Петра I она обнаружила огород «на голландский вкус», в котором овощи, цветы и травы растут вместе. Рассказала о своей находке команде из ресторана «Футура». Ребята съездили туда, насобирали моркови, тыквы и других овощей. Теперь у нас будет совместное мероприятие — ужин от шефов «Футуры» с лекцией специалиста из Петергофа. Получился полный цикл производства — от собственного материала к новому тексту.

Ищите партнеров

Тех, кто хочет сделать что-то совместное, много. Например, мы организовывали бранч с авторами наших рассылок, пришло много людей. Для самой лояльной аудитории — клуба друзей «Бумаги» — мы регулярно устраиваем мероприятия. Это привлекает партнеров и рекламодателей.

Вовлекайте команду

У нас часто случается, что авторы текстов вдохновляются своим материалом и сами заказывают прорекламированный в нем товар или посещают описанные места. Мы сделали классный гид по Петяярви, а потом выбрались туда на разведку всей командой. Искупались в озере, организовали пикник. Решили, что обязательно выберемся так куда-нибудь еще. Это и сплачивает, и показывает, что работа проделана хорошо.

Обычные герои могут стать ньюсмейкерами

Когда мы пишем про лайфстайл, бывает ощущение, что это второстепенная повестка. Есть важные городские инфоповоды, а есть новости от каких-нибудь баров или ресторанов. Но потом внезапно бары хотят закрыть, как это было с заведениями на улице Рубинштейна в Петербурге. И оказывается, что мелкие бизнесмены — отличные ньюсмейкеры, которые хотят с нами сотрудничать. Они всегда на связи, готовы прийти, рассказать, написать. Ищите контакты среди простых людей.

Используйте контент в разных форматах.

Наш подкаст «Твой умный кореш» мы переупаковываем и для сайта в виде текста, и для Instagram с помощью фотографий. Получается несколько разноформатных единиц контента, удобных для аудитории.