Правила создания журналистского материала

10 простых заповедей для создания идеального текста
До сих пор мы говорили о мелких недочетах, которые допускает журналист в своем тексте. В этом материале подумаем об ошибках в форме, структуре, содержании и даже авторском стиле.
«Одно предложение должно содержать несколько мыслей, желательно, разбавленных всеми известными вам оборотами и фигурами речи, ведь это помогает читателю в полной мере погрузиться в материал»
Вы легко прочитали это предложение? На самом деле, первое правило хорошего текста — это краткость мысли. Если одно длинное предложение можно разделить на несколько более емких, читатель будет вам благодарен. При этом не стоит забывать про музыкальность: короткие предложения должны чередоваться с длинными. Готовый текст — это отдельное музыкальное произведение, где есть свой ритм и развитие. Если в песне каждое слово будет тянуться целую вечность или, наоборот, становиться ударным, такой трек начнет вас раздражать.
«Легко, ненавязчиво, коротко»
Как вы относитесь к переносу одной мысли на несколько абзацев? Не забывайте, что ваш читатель не караоке-певец, у него есть достаточно времени, чтобы вдуматься в смысл первого абзаца и перейти к следующему. Один абзац освещает один аспект вопроса. Поэтому не стоит членить единую мысль на новые абзацы, аналогично, не стоит расписывать в одной части сразу несколько событий.
Бывают и исключения, когда абзац состоит из предложения или даже слова. Этот прием помогает акцентировать внимание, создать ощущение драматизма, особенно, когда такой короткий «абзац» следует после длинного.
«Его взгляд был направлен на собеседника, во время того, как последний старательно вырисовывал свою подпись на документе…Путин провел рабочую встречу с губернатором Тульской области»
Сначала суть, потом тонкости. Детали помогают осветить событие более полно, но только после того, как будет обозначен сам факт, который нужно раскрыть. Также, не следует начинать текст с причин, так как причина на фоне самого события уже является второстепенной.
«Больше иронии и сарказма, пожалуйста»
Оценка факта не всегда понятна и уместна. Первое обусловлено тем, что читатель, как ни странно, не журналист и не всегда может апеллировать знаниями об описанных событиях так, чтобы воспринять иронию правильно. Во втором случае, читатель может просто не согласиться с позицией автора, которая обозначена так ярко. Как итог, ваш текст будет либо непонятным, либо неэтичным.
«Потрясающие, великолепные, изумительные прилагательные = затянутая тема»
Прилагательные разбавляют текст, но не являются его основой. Чрезмерное использование прилагательных замедляет повествование, а глаголы, наоборот, дают теме развитие и логику. Чем больше мысль вашего абзаца, тем больше в нем должно быть глаголов. Равным образом не стоит забывать о прилагательных. Без них текст будет утрированно динамичным и навязчивым.
«Он шел прямо до поворота наискосок»
При описании нетипичной или сложной ситуации используйте аналогию. Например, в репортаже, вместо того, чтобы прописывать запутанные повороты улиц, проведите сравнение с лабиринтом. Через такую «наглядность», читатель сразу поймет, что автор имеет в виду. При этом, не стоит злоупотреблять метафорами об «Ахиллесовой пяте», «духе времени», «железном характере» и т.д, поскольку каждый воспринимает их по-разному. Конкретно в этом случае либо заменяйте выражения на точное описание, либо используйте собственные изобретения.
«Громкий материал»
Чем более незаурядная тема, тем проще язык ее описания и наоборот. Нетипичное событие и без «громких» описаний давит на аудиторию, особенно, если описывается трагедия. Не стоит душить читателя своим журналистским гением, уместнее проявить его в статье на обыденную тему (например, ливень в Петербурге). Главное — понимать, о чем вы пишите и знать меру своему таланту.
«Сюжет, не похожий ни на что»
Использование архетипов (структурных сюжетов, живущих в коллективном подсознании людей) позволяет автору подчеркнуть вечную актуальность темы. Аудитория угадывает архетипические сюжеты, заведомо понимает, в чем заключается суть повествования и поэтому, ассоциирует их со своей жизнью — это одна из главных причин актуальности СМИ. Но не стоит забывать, что любой архетип, чтобы зацепить современного читателя должен быть обыгран в рамках современной культуры. Так какие архетипические сюжеты существуют сегодня? Доктор филологических наук Алла Шестерина выделяет следующие:
• Борьба с титаном — некая личность вступает в борьбу с более сильными «титанами». Современным архетипическим героем становится военный.
• Золушка — несправедливо угнетенный человек, которому помогает внешняя сила. Сегодня это может быть помощь материальная, моральная или любая другая: волонтерство, благотворительность, «круговорот помощи».
• Путешествие — приключение в поисках цели. Путешествие не обязательно должно быть внешним. Оно может заключаться в поисках какой-либо цели, например, попытка изобрести вакцину от коронавируса. Либо обратное путешествие от кумира поколения, до забвения.
• Спящая красавица — суть в разоблачении версионных сюжетов. Таковым является лабораторное происхождение коронавируса или вопросы о «правильности — неправильности действий властей».
• Рок — проявление необходимого через случайное. И снова корона: человек приехал из-за границы, не соблюдал режим самоизоляции и попал в больницу, заразив N количество людей.
• Систематизация философских категорий — рассуждения о вечных темах. В журналистике сегодня этот сюжет становится основным, ведь идет переоценка жизни в целом.
• Внезапное бедствие. Сюда можно отнести любые события: материальная потеря, катаклизмы, смерть. В этом сюжете важно показать способы преодоления таких ситуаций.
• Плутовство — высмеивание ситуаций, как способ с ними справиться (мемы, анекдоты, подтекст).
Практически каждый журналистский текст, так или иначе, следует основным архетипическим сюжетам, но нельзя забывать, что жизнь — не клише. Поэтому, если факт случившегося нельзя связать с архетипом — это нормально.
«Зачем сочинять новое, если придумали клише?»
Избегайте частого использования клише и штампов. Шаблонные словосочетания и обороты из-за массового употребления теряют свой смысл, убирают индивидуальность текста и делают его неинформативный. Канцелярская речь лишена какого-либо настроения, не дает конкретики и не цепляет. Такой «шаблонный язык» не побуждает читателя ни на эмоции, ни на действия.
«Уважение читателя или претензия на образованность»
Авторский стиль — это личный почерк журналиста, то, что заставляет читателя вовлечься в материал. Здесь проявляются слог, ритм, уместность акцентов, детали и все то, что было описано выше. Стиль вырабатывается и развивается на опыте, поэтому здесь остается только писать и не бояться проявлять свое «Я». При этом, вымученные тексты в попытках казаться изысканным, интеллигентным или просвещенным, в лучшем случае, делают текст тяжеловесным. В худшем — читателю вы покажетесь надменным. А надменный автор никогда не будет заслуживать времени аудитории и ее уважения.