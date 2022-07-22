Правила создания журналистского материала

«Сюжет, не похожий ни на что»

Использование архетипов (структурных сюжетов, живущих в коллективном подсознании людей) позволяет автору подчеркнуть вечную актуальность темы. Аудитория угадывает архетипические сюжеты, заведомо понимает, в чем заключается суть повествования и поэтому, ассоциирует их со своей жизнью — это одна из главных причин актуальности СМИ. Но не стоит забывать, что любой архетип, чтобы зацепить современного читателя должен быть обыгран в рамках современной культуры. Так какие архетипические сюжеты существуют сегодня? Доктор филологических наук Алла Шестерина выделяет следующие:

• Борьба с титаном — некая личность вступает в борьбу с более сильными «титанами». Современным архетипическим героем становится военный.

• Золушка — несправедливо угнетенный человек, которому помогает внешняя сила. Сегодня это может быть помощь материальная, моральная или любая другая: волонтерство, благотворительность, «круговорот помощи».

• Путешествие — приключение в поисках цели. Путешествие не обязательно должно быть внешним. Оно может заключаться в поисках какой-либо цели, например, попытка изобрести вакцину от коронавируса. Либо обратное путешествие от кумира поколения, до забвения.

• Спящая красавица — суть в разоблачении версионных сюжетов. Таковым является лабораторное происхождение коронавируса или вопросы о «правильности — неправильности действий властей».

• Рок — проявление необходимого через случайное. И снова корона: человек приехал из-за границы, не соблюдал режим самоизоляции и попал в больницу, заразив N количество людей.

• Систематизация философских категорий — рассуждения о вечных темах. В журналистике сегодня этот сюжет становится основным, ведь идет переоценка жизни в целом.

• Внезапное бедствие. Сюда можно отнести любые события: материальная потеря, катаклизмы, смерть. В этом сюжете важно показать способы преодоления таких ситуаций.

• Плутовство — высмеивание ситуаций, как способ с ними справиться (мемы, анекдоты, подтекст).

Практически каждый журналистский текст, так или иначе, следует основным архетипическим сюжетам, но нельзя забывать, что жизнь — не клише. Поэтому, если факт случившегося нельзя связать с архетипом — это нормально.