Google подвел итоги года: главные темы в поиске 2018

Google составил списки тем, которые оказались в центре внимания россиян в этом году. События, персоны, вещи и мемы, которые привлекли наибольшее внимание и о которых спрашивали чаще всего в уходящем году. Списки составлены с учетом поисковых запросов, по которым отмечен самый большой рост трафика в этом году по сравнению с прошлым годом

Самым популярным событием, по версии Google, стал чемпионат мира по футболу в России, а самым популярным российским футболистом стал вратарь нашей сборной — Игорь Акинфеев. В целом среди персон жители России больше всего запрашивали в Google информацию о Хабибе Нурмагомедове, одержавшем победу над ирландским бойцом Конором Макгрегором. Среди умерших наибольший интерес вызвал Стивен Хокинг.

События

1. Чемпионат мира по футболу

2. Олимпиада

3. Кемерово

4. Бой Хабиба и Макгрегора

5. Выборы президента России

6. Керчь

7. Чемпионат мира по хоккею

8. Ан-148

9. Свадьба принца Гарри

10. Затмение 27 июля

Люди

1. Хабиб Нурмагомедов

2. Меган Маркл

3. Настя Рыбка

4. Павел Грудинин

5. Президент Хорватии

6. Александр Кокорин

7. Алина Загитова

8. Илон Маск

9. Конор Макгрегор

10. Монеточка

Утраты

1. Стивен Хокинг

2. Иосиф Кобзон

3. XXXtentacion

4. Олег Табаков

5. Стэн Ли

6. Николай Караченцов

7. Avicii

8. Евгений Осин

9. Денис Тен

10. Людмила Сенчина

Как стать?

1. Блогером

2. Моделью

3. Наблюдателем на выборах

4. Программистом

5. Космонавтом

6. Судьей

7. Волонтером

8. Фитнес-тренером

9. Фотографом

10. Стюардессой

Мемы

1. Илон Маск

2. Мыш кродеться

3. Момо

4. За себя и за сашку

5. Сын маминой подруги

6. Кайло Рен

7. Пикачу

8. Акинфеев

9. Гиги за шаги

10. Спанч Боб

Ранее аналогичный рейтинг опубликовал «Яндекс.