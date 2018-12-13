Роскомнадзор может заблокировать Google в России

Если Google проигнорирует требования о фильтрации поисковой выдачи от запрещенного контента, в закон будут внесены изменения, позволяющие заблокировать поисковик, сообщил «Интерфаксу» замглавы Роскомнадзора Вадим Субботин:

Действующий закон сейчас не предполагает блокировку, он предполагает административный штраф. Но вы понимаете, что если мы зайдем в тупик, то на законодательном уровне у нас есть все возможности, чтобы этот вопрос урегулировать.

Он отметил, что поправки могут быть внесены в 149 Федеральный закон «Об информации»:

Мы же ведем речь о детской порнографии, суицидах, наркотиках, азартных играх, продаже алкоголя. Мы говорим об экстремизме и терроризме. Именно эта информация у нас запрещена. И именно ее мы хотим, чтобы Google фильтровал.

Ранее Роскомнадзор оштрафовал Google на 500 тысяч рублей за неисполнение закона, обязывающего удалять из выдачи ссылки на заблокированные сайты. Ведомство также не исключает возбуждения еще одного административного дела против компании при неисполнении законодательства России.

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