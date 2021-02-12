Google будет платить британским издателям за новости для платформы News Showcase

Компания Google объявила о том, что запустит новостную платформу News Showcase в Великобритании. Это означает, что технологический гигант намерен платить местным издателям за контент, который будет распространяться через новый сервис.

По сообщениям сетевых источников, Google подписала соглашение со 120 британскими изданиями, в том числе The Financial Times и Reuters. В рамках этих договоренностей американская компания будет выплачивать издателям лицензионные сборы за публикацию отрывков новостей, которые будут появляться в News Showcase. Согласно имеющимся данным, ежегодно на оплату лицензионных сборов Google будет тратить несколько миллионов долларов.

Доступ к новому сервису можно будет получить в мобильных приложениях Google Новости и Google Discover. Он представляет собой отдельный канал, который поддерживается Google и содержит статьи и видео. При нажатии на какой-либо отрывок на канале пользователи будут переадресовываться на сайт издателя, где можно ознакомиться с полным содержанием той или иной статьи.

«Google News Showcase представляет собой наш проект по использованию новых продуктов и лицензированию новостей, в рамках которого мы будем работать с местными, национальными и независимыми издателями Великобритании», — сказал Ронан Харрис (Ronan Harris), вице-президент Google в Великобритании и Ирландии.

К настоящему моменту в рамках проекта News Showcase Google заключила соглашения с 450 новостными изданиями по всему миру. Новостной сервис уже начал функционировать в Австралии, Германии, Бразилии, Канаде, Франции, Японии и Аргентине. Согласно имеющимся данным, в настоящее время Google ведет переговоры с издателями в некоторых других странах.