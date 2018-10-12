Condé Nast и Google показали совместные обложки журналов

Издатель Condé Nast и компания Google представили совместные ноябрьские обложки для журналов. Фотографии были сделаны на фотокамеру нового смартфона Pixel 3, релиз которого стал поводом к сотрудничеству.

В совместном проекте приняли участие журналы Allure, Architectural Digest, Bon Appétit, Condé Nast Traveler, Glamour, GQ и W. На их обложках появились певица Cardi B, актер Райан Гослинг, модель Алессандра Амбросио, актрисы Мэнди Мур, Сьюзен Келечи Уотсон, Крисси Метц. Авторами снимков стали Шариф Хамза, Дуглас Фридман, Виктор Демаршелье, Джампаоло Сгура, Микалейн Томас.

Condé Nast уже давно сотрудничает с Google — интернет-компания хранит архивы издательского дома, в то время как журналы создают объем контента для YouTube. Также Condé Nast использует приложения Google в работе.