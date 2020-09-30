Google запускает бесплатную глобальную программу для развития новостных СМИ

Новая глобальная Программа цифрового роста (The Digital Growth Program) была разработана отделом Google News Initiative (GNI), который занимается новостными проектами. Для этой работы были привлечены ведущие мировые эксперты и бренды, занятые в индустрии новостей. Среди них — FT Strategies, FTI Consulting и Mather Economics, а также INMA, Local Media Association и WAN-IFRA.

Гугл решил объединить их опыт в одной обучающей программе, которая бесплатно доступна всем желающим.

«Мы поняли, что многие небольшие медиа испытывают трудности при переходе в цифровой формат. Сам процесс перехода затягивается на месяцы, а то и годы, — сказал на презентации новой программы директор отдела глобального партнерства Google Бен Монни. — Это трудная работа — перестроиться на новое цифровое мышление, уметь взаимодействовать с аудиторией и грамотно монетизировать новостной бизнес. На решение этих задач и направлен наш новый проект.

Программа цифрового роста GNI — это бесплатная возможность для небольших новостных СМИ развить необходимые навыки для ускорения роста их бизнеса в интернете», — подчеркнул Бен Монни.

Программа включает в себя пять основных направлений: создание цифрового новостного СМИ, получение дохода от читателей, получение дохода от рекламы, развитие аудитории, создание базы данных.

В рамках этого проекта пользователи получают доступ к учебным пособиям с примерами из реальной жизни. Планируется проводить интерактивные занятия, семинары и практические консультации для решения бизнес-задач.