Google запускает бесплатную глобальную программу для развития новостных СМИ

Google представил новую обучающую программу, которая должна помочь малым и средним новостным СМИ вести бизнес в интернете
Новая глобальная Программа цифрового роста (The Digital Growth Program) была разработана отделом Google News Initiative (GNI), который занимается новостными проектами. Для этой работы были привлечены ведущие мировые эксперты и бренды, занятые в индустрии новостей. Среди них — FT Strategies, FTI Consulting и Mather Economics, а также INMA, Local Media Association и WAN-IFRA.
Гугл решил объединить их опыт в одной обучающей программе, которая бесплатно доступна всем желающим.
«Мы поняли, что многие небольшие медиа испытывают трудности при переходе в цифровой формат. Сам процесс перехода затягивается на месяцы, а то и годы, — сказал на презентации новой программы директор отдела глобального партнерства Google Бен Монни. — Это трудная работа — перестроиться на новое цифровое мышление, уметь взаимодействовать с аудиторией и грамотно монетизировать новостной бизнес. На решение этих задач и направлен наш новый проект.
Программа цифрового роста GNI — это бесплатная возможность для небольших новостных СМИ развить необходимые навыки для ускорения роста их бизнеса в интернете», — подчеркнул Бен Монни.
Программа включает в себя пять основных направлений: создание цифрового новостного СМИ, получение дохода от читателей, получение дохода от рекламы, развитие аудитории, создание базы данных.
В рамках этого проекта пользователи получают доступ к учебным пособиям с примерами из реальной жизни. Планируется проводить интерактивные занятия, семинары и практические консультации для решения бизнес-задач.
Гугл предоставляет пользователям полное руководство по созданию цифрового новостного СМИ. В нем приведен реальный опыт и стратегии, которые могут помочь в построении и оптимизации модели получения доходов. А интерактивные упражнения позволят пользователю оценить потенциальные возможности монетизации своего бизнеса.
Семинары будут проводить топ-эксперты новостной индустрии. Они же будут давать свои рекомендации.
Гугл также планирует оказать участникам проекта персональную поддержку, предоставив курс тренингов от своих ведущих партнеров.
Анонсируемая глобальная программа Google основана на проекте, первоначально созданном для Европы. Но теперь он расширен и доступен на 10 языках: на английском, испанском, португальском, французском, итальянском, польском, немецком, корейском, японском и на индонезийском бахасе. Русского языка пока, к сожалению, в списке нет.
По мере развития учебной программы Google будет вводить специальные занятия для издателей, такие как «Преобразование печати в цифровую форму» и «Цифровые стартапы».
«Google уже давно вкладывает средства в поддержку новостных организаций, адаптирующих свои бизнес-модели к меняющемуся медиаландшафту, — говорит директор отдела глобального партнерства Google Бен Монни. — Мы заинтересованы в развитии новостной индустрии и с радостью будем сотрудничать с новыми новостными СМИ. Мы готовы помочь им по-новому взглянуть на свой цифровой бизнес, открыть новые возможности для получения доходов и устойчивого роста в интернете».
В то же время руководители лабораторий Гугл в разных странах не раз подчеркивали, что заинтересованы в качественном новостном контенте, в развитии качественной журналистики, на которую сейчас большой спрос. Новая программа для новостных СМИ должна помочь решать в том числе и эту задачу.
«Наша миссия состоит в распространении знаний, чтобы жизнь стала лучше для всех, — сказал генеральный директор Google Сундар Пичаи. — В этом суть миссии Google, в этом — миссия издателей и журналистов. Проще говоря, у нас общее будущее и мы нужны друг другу».