Google использует искусственный интеллект, чтобы научить роботов реагировать на сложные человеческие команды

Техника машинного обучения может помочь роботам лучше разбираться в голосовых командах.

Google провел демонстрацию робота, управляемого голосовыми командами. Искусственный интеллект научился переводить произнесенную фразу в последовательность физических действий, используя миллионы страниц текста, извлеченного из интернета. Например, после слов «я голоден» робот начал готовить еду.

Это означает, что человеку не нужно использовать конкретные предварительно утвержденные формулировки для выдачи команд, как это может потребоваться с виртуальными помощниками, такими как Alexa или Siri.