Google выразил готовность соблюдать российское законодательство

Представитель Google подтвердил готовность американской компании исполнять российское законодательство, особенно в сфере защиты авторских прав, отметил в среду заместитель главы Роскомнадзора Вадим Субботин.

По его словам, компания передала в Роскомнадзор информацию, которой будет дополнено дело об административном правонарушении:

Определенные нюансы обсудили, договорились еще об определенном взаимодействии. То, что нам коллеги из компании Google сегодня озвучили, мы будем учитывать в ведении дела об административном правонарушении. Это была важная для нас информация.

В свою очередь, Роскомнадзор предложил корпорации подписать антипиратский меморандум:

Мы пригласили коллег присоединиться и будем ждать их официальную реакцию.

Суть переговоров

Переговоры между представителем Google директором департамента по взаимодействию с органами государственной власти в регионе Европы, Ближнего Востока и стран Африки Дороном Авни и замглавы российского ведомства Владимиром Субботиным прошли днем в среду. Темой стали антипиратские законодательные акты РФ и их соблюдение американской компанией.

Основным вопросом стала возможность подключения Google к Федеральной государственной информационной системе (ФГИС), которое даст возможность удалять из поисковой выдачи ссылок на запрещенные в России интернет-ресурсы.

Ранее Роскомнадзор сообщил, что Google может быть оштрафован на 500-700 тыс. рублей за отказ подключиться к ФГИС с перечнем заблокированных в России сайтов. Если подключение не будет проведено, Роскомнадзор 26 ноября передаст протокол в отношении Google об административном нарушении за неподключение к ФГИС в суд.

Источник: ТАСС

Фото: shutterstock.com