Google начнет помечать в поиске первоисточники новостей

Google начнет добавлять пометку highly cited (часто цитируемые) к результатам поиска, которые служат первоисточником для других публикаций. Об этом сообщается в блоге компании. Новый ярлык можно добавить к превью новостей, интервью, объявлений и пресс-релизов в поисковике.

Компания Google рассчитывает, что ярлык о высокой цитируемости позволит обратить внимание пользователей на первоисточник, содержащий важный контекст, который может опускаться в следующих публикациях. Например, так читатель сможет быстро найти пресс-релиз, на который ссылается СМИ.

В Google надеются, что пометка поможет пользователям находить «самую полезную и актуальную информацию из новостей». Функция будет запущена в ближайшее время в США на мобильных устройствах на английском языке.

Компания также разработала ярлык rapidly evolving topics (быстро развивающиеся темы) к новостям, которые развиваются в режиме реального времени. Новая пометка будет напоминать читателям о необходимости критически относиться к новостям — они могут быть недостоверны и не содержать дополнительной информации.