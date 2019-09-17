Google оплатил штраф в 700 тысяч рублей за отказ фильтровать контент

Компания Google выплатила штраф в размере 700 тысяч рублей за то, что, по данным Роскомнадзора, снизила в поисковой выдаче долю фильтрации запрещенного контента.

В Роскомнадзоре ранее говорили, что Google выборочно фильтрует поисковую выдачу, из-за чего при поиске доступна треть ссылок, внесенных в реестр запрещенной информации.

Компания Google, как писали ранее «Ведомости», регулярно удаляет из поисковой выдачи ссылки на запрещенные сайты, но не автоматически, а изучая основания, по которым сайт признали запрещенным.

По закону поисковики обязаны удалять из выдачи ссылки на заблокированные сайты. Для этого они должны подключиться к реестру запрещенных сайтов. В начале года Google выплатила штраф в 500 тысяч рублей за отказ подключиться к реестру.

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