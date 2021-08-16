Google перестанет сотрудничать с Роскомнадзором, если проиграет каналу «Царьград» в суде

Google предложил сделку российскому суду: корпорация не восстановит Youtube-канал «Царьграда», но продолжит сотрудничать с правительством — блокировать запрещенный в России контент и удалять поисковые запросы.

В мае 2021-го года Арбитражный суд Москвы решил, что Google обязана восстановить аккаунт «Царьграда». Компании грозит огромная судебная неустойка — к декабрю она вырастет до 94 триллиона рублей. Forbes сообщает: сумма неустойки приблизиться к капитализации Alphabet — холдинга, который владеет Google.

Google находится между российским и американским законом: не разблокирует канал — получит огромный штраф в России, разблокирует — нарушит санкционный закон в Америке. Константин Малофеев, Владелец «Царьграда», с 2014-го года находится в санкционных списках США. Малофеев утверждает, что Google нарушил собственные правила. Компания должна предупреждать о блокировке за 180 дней, но «Царьград» не получил никаких уведомлений.

12-го августа Google направила апелляционную жалобу в суд. В письменных пояснениях компания пишет: огромная судебная неустойка создает риск для работы Google в России и публично-правовые риски для Российской Федерации. Также Google перестанет удалять из поисковой выдачи страницы и данные, которые были заблокированы российскими органами власти.