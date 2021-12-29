Google подал жалобу на решение российского суда по делу «Царьграда»

Google подал кассационную жалобу на решение суда по иску «Царьград ТВ» и попросил приостановить начисление неустойки на время рассмотрения жалобы. По подсчетам Google, за полтора года размер неустойки превысит объёмы мирового богатства. При этом «Царьград ТВ» утверждает, что IT-компания не восстановила полный доступ к YouTube-аккаунту телеканала. Об этом пишет Forbes.

В ходатайстве Google указывается, что суд принял решения в отношении российского юрлица IT-компании ООО «Гугл», которое «не занимается администрированием сервисов Google». А решение суда было исполнено американским ответчиком — YouTube-канал «Царьград ТВ» был разблокирован.

Также Google называет неустойку беспрецедентной. По подсчетам компании, за полтора года сумма превысит объем всего мирового богатства, а неустойка за два месяца (134 млн рублей) почти в четыре раза превысит среднегодовую выручку истца (36 млн рублей). При этом блокировка аккаунта, по мнению Google, никак не повлияла на финансовые показатели «Царьграда».

В свою очередь «Царьград ТВ» утверждает: доступ к YouTube-аккаунту частично восстановлен, но значительная часть контента все еще удалена. Также телеканал не может загрузить новые видео и подключить монетизацию.

YouTube-канал «Царьград ТВ» заблокировали в июле прошлого года. Его владелец Константин Малофеев находится под санкциями США. Российский суд поддержал иск телеканала, признал блокировку незаконной, потребовал восстановить доступ к аккаунту и дал Google пять дней на исполнение требований.