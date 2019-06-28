Google похвалил газету «Копейский рабочий» за флешмоб со звездами Голливуда

Компания Google упомянула в статье о вирусной рекламе южноуральское издание «Копейский рабочий». Газету представили в качестве хорошего примера вирусного продвижения СМИ. Речь шла о флешмобе, в рамках которого звезды Голливуда фотографируются с копейской газетой в руках:

Уже 8 лет с российской провинциальной газетой в руках фотографируются голливудские знаменитости: Джонни Депп, Брюс Уиллис, Анжелина Джоли, Леонардо ДиКаприо, Том Хэнкс, Стивен Спилберг, Ричард Гир, Джастин Тимберлейк, Эмма Уотсон и другие.

Напомним, что, пожалуй самую «дорогую» рекламную кампанию в истории отечественной прессы, «Копейский рабочий» проводит благодаря уроженке Копейска Маргарите, которая переехала жить в США ещё в 1990-х годах. Там женщина вышла замуж за продюсера Джека Тьюксбери, благодаря которому смогла контактировать со звездами и до сих пор предлагает им сфотографироваться со свежими номерами любимой газеты. Так с газетой «Копейский рабочий» успели засветиться Роберт Паттинсон, Джеки Чан, Анжелина Джоли, Ричард Гир, Стивен Спилберг, Джонни Депп, Морган Фримен.

Источник и иллюстрация: hornews.com