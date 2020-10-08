Google представила Web Stories — новый формат продвижения контента

Компания Google рассказала о новом формате продвижения контента — Web Stories. «Истории» появятся в поисковой выдаче и вкладке Discover мобильных приложений Google.

Корпорация договорилась с 34 изданиями, которые готовят и публикуют свои Web Stories. Новый формат выглядит как миниатюры в стиле журналов — нажатие на них открывает полноэкранный разворот с изображениями или короткими роликами

Google подготовила инструменты для создания «историй» через MakeStories, NewsroomAI и WordPress. Есть и документация для разработки собственного решения по созданию такого рода контента.

Веб-истории в результатах Google поиска позволяют пользователям разворачивать контент на весь экран. Они также могут появляться в Google Картинках, рекомендациях и приложении Google.

Web Stories доступны в США, Индии и Бразилии, в будущем Google распространит инструмент на другие страны и платформы.