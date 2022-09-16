Google проиграл апелляцию в суде ЕС по делу Android

Суд общей юрисдикции ЕС в Люксембурге подтвердил решение Еврокомиссии о том, что Google вводила незаконные ограничения для производителей гаджетов на базе ОС Android и операторов мобильной связи, чтобы продвинуть свою поисковую систему.

В то же время суд снизил размер штрафа до 4,125 млрд евро, то есть на 5% относительно первоначально определенной суммы. Тем не менее, этот штраф остается рекордным для аналогичных дел.

В 2018 году Еврокомиссия оштрафовала Google за создание системы ограничений для производителей Android-устройств и сетевых операторов. Тогда в качестве условия доступа к магазину приложений Play Store было выставлено требование предустанавливать поисковик Google Search и браузер Chrome на все Android-устройства.

Также Google предлагала финансовые стимулы крупным производителям гаджетов и мобильным операторам, чтобы Google Search и Chrome были единственными предустановленными приложениями в своих категориях. В результате трафик на устройствах Android шел через поисковую систему Google.

Google теперь вправе опротестовать решение суда общей юрисдикции ЕС в высшей инстанции – Европейском суде.