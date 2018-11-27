Роскомнадзор завел административное дело на Google

Роскомнадзор сообщил о возбуждении административного дела в отношении компании Google.

Поводом стало то, что поисковик Google не подключился к реестру запрещенных интернет-ресурсов для того, чтобы исключать их из результатов поиска.

Дело возбуждено по статье «Неисполнение обязанностей оператором поисковой системы». В качестве наказания для юридических лиц она предусматривает штраф от 500 до 700 тысяч рублей.

Рассмотрение дела по существу пройдет в декабре 2018 года, сообщает Роскомнадзор.

Глава Роскомнадзора Вадим Субботин отметил, что компания может избежать админитсративной ответственности, если подключится к реестру запрещенных сайтов до 11 декабря.

Согласно закону 2017 года, поисковики должны удалять из выдачи ссылки на заблокированные сайты.

В июне 2018 года Госдума обязала поисковики подключиться к реестру запрещенных сайтов и ввела для них штрафы за выдачу ссылок на запрещенные ресурсы.

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