Роскомнадзор завел административное дело на Google

Роскомнадзор сообщил о возбуждении административного дела в отношении компании Google.
Поводом стало то, что поисковик Google не подключился к реестру запрещенных интернет-ресурсов для того, чтобы исключать их из результатов поиска.
Дело возбуждено по статье «Неисполнение обязанностей оператором поисковой системы». В качестве наказания для юридических лиц она предусматривает штраф от 500 до 700 тысяч рублей.
Рассмотрение дела по существу пройдет в декабре 2018 года, сообщает Роскомнадзор.
Глава Роскомнадзора Вадим Субботин отметил, что компания может избежать админитсративной ответственности, если подключится к реестру запрещенных сайтов до 11 декабря.
Согласно закону 2017 года, поисковики должны удалять из выдачи ссылки на заблокированные сайты.
В июне 2018 года Госдума обязала поисковики подключиться к реестру запрещенных сайтов и ввела для них штрафы за выдачу ссылок на запрещенные ресурсы.
Источник: Meduza Фото: shutterstock.com