Поддержка местных СМИ — за счет налога на Facebook и Google

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила на приеме региональных редакторов в своей резиденции, что правительство рассмотрит все варианты поддержки местных газет. В этом году правительство создало специальную комиссию под руководством общественного деятеля и бывшего журналиста Дэйма Кэйрнкросса.

«Мы создали комиссию, чтобы услышать все голоса из индустрии и их предложения о поддержке», — сказала премьер-министр. Она заверила редакторов, что правительство намерено сохранить местные СМИ, потому что они «становой хребет демократии в стране»: «Они держат политиков в тонусе и в курсе того, что действительно происходит в стране за пределами Вестминстерского пузыря».

Press Gazette, индустриальный портал, фокусирующийся на проблемах медиа, сообщает о своем предложении комиссии Кэйрнкросса. По мнению издания, если бы интернет-гиганты Facebook и Google могли бы направить часть своих миллиардных доходов на поддержку высококачественной журналистики, они принесли бы большую общественную пользу. «До сих пор мы думали, что дуополия могла бы пожертвовать деньги на СМИ добровольно. Но если они не хотят так поступать, возможно, следует принудить их к этому», — сообщает Press Gazette.