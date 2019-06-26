Google тестирует рекламный формат «Карусель»

Google разработал новый формат рекламных объявлений для мобильного поиска — «Карусель». Сейчас проходит его тестирование — первым нововведение заметили в компании SemRush. Об этом пишет портал AdAge.

Пока контекстная реклама, если пользователь воспользовался поиском Google со смартфона или планшета, имеет ряд ограничений. Например, в поисковой выдаче для мобильных устройств выводятся только четыре вертикальных объявления. Формат «Карусели» позволил бы поисковику разместить гораздо больше рекламы — в виде галереи, с прокруткой слева направо.

Ранее такой формат рекламы появился в разделе «Google Shopping» для мобильных устройств. «"Карусель" была успешно использована для "Google Shopping". Что доказывает: пользователям удобнее прокручивать слева направо, чем сверху вниз», — пояснил вице-президент по поисковой рекламе в Merkle Мэтт Межеевски.

«Карусель» — это формат рекламы, состоящий из нескольких слайдов и текста, а также ссылок под ними. Таким образом пользователям можно показать больше информации о продукте. Этот вид рекламы появился впервые в Facebook и Instagram. В 2016 году его освоили «Одноклассники», в 2017 году — соцсеть «ВКонтакте».

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