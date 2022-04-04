Google выплатил «Царьграду» 1 миллиард рублей

Американская компания Google выплатила российскому телеканалу «Царьград» один миллиард неустойки по иску о восстановлении его канала на видеохостинге YouTube. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу канала.

«"Царьград" получил от Google первый миллиард рублей неустойки за неисполнение решения суда о восстановлении аккаунта телеканала на YouTube», — рассказали представители телеканала.

Также в пресс-службе «Царьграда» отметили, что если Google продолжит игнорировать российское законодательство, то через год штраф в отношении корпорации будет составлять миллиарды долларов.

16 декабря сообщалось, что «Царьград» выиграл дело против Google о снятии блокировки с канала на YouTube. Девятый арбитражный апелляционный суд подтвердил выводы арбитражного суда города Москвы о неправомерности действий американской компании.