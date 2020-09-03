Компания Google выплатила штраф в размере 1,5 млн рублей за выдачу запрещенного на территории РФ контента в поиске, передает ТАСС со ссылкой на заявление представителей Таганского суда.

«Google выплатил штраф в 1,5 млн рублей. В суд поступили соответствующие уведомления и квитанция», - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что мировой суд по Таганскому району Москвы оштрафовал Google LLC на 1,5 млн рублей за демонстрацию в поисковой выдаче заблокированных в России сайтов.

Штраф компания получила на основании ч. 2 статьи 13.40 КоАП РФ, «Неисполнение обязанностей оператором поисковой системы», указано в картотеке. Речь идёт о повторном нарушениии запрета на демонстрацию в поисковой выдаче ссылок на ресурсы, доступ к которым ограничивается в России. Для компаний максимальное наказание за нарушение данной статьи составляет до 5 млн рублей.