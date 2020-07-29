Google заблокировал аккаунт «Царьграда» в YouTube без предупреждения и возможности восстановления

Телеканал «Царьград» в социальной сети «ВКонтакте» сообщил, что Google отключил его аккаунт на YouTube без возможности восстановления.

Согласно сообщению Google, аккаунт был заблокирован за нарушение «экспортного законодательства». Редактор «Царьграда» Дарья Токарева заявила, что телеканал намерен обратиться по этому вопросу в суд, так как они не получали никаких предупреждений или уведомлений о блокировке, и администрация сервиса не выходит на связь.

«Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу Google передает, что компания заблокировала аккаунт «Царьграда» из-за нарушения законодательства о санкциях и правил торговли. Основатель телеканала, бизнесмен Константин Малофеев находится под санкциями США с конца 2014 года в связи с событиями на востоке Украины.

Также о блокировке своего YouTube-канала сообщил бывший главный редактор «Царьграда» Александр Дугин. По его словам, на канале были исключительно философские лекции о платонизме, Аристотеле, феноменологии и психологии, и ему также не сообщили причин блокировки.