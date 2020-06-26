Google заключила лицензионное соглашение с несколькими издателями

В четверг Google объявила о заключении лицензионного соглашения с тремя издательскими домами, — корпорация будет платить им за контент, опубликованный ими и предоставляемый в новостях Google. Google договорилась об этом с германским издательским домом SPIEGEL Group, издающим одноименный журнал и ряд других СМИ, бразильской медиакорпорацией Diarios Associados, а также австралийской Solstice Media, издающей целый ряд региональных газет в стране.

Хотя пока что подобные соглашения заключены лишь с ограниченным числом издательских домов, нынешнее решение Google стало довольно значительным шагом в конфликте между интернет-корпорацией и СМИ в разных странах.

Многие годы издательские дома по всему миру, особенно в Европе, резко критикуют Google за то, что она использует их контент, например, показывая целые куски из статей в выдаче поисковика, и при этом не платит за него.