Google заплатил Роскомнадзору штраф 500 тыс. рублей

Google выплатил штраф в размере 500 тыс. рублей за неподключение к реестру сайтов с запрещенной в России информацией, сообщает RNS со ссылкой на представителя Роскомнадзора Вадима Ампелонского.

«Google оплатил штраф в 500 тыс. рублей, деньги поступили на счет», — сообщил Ампелонский.

В декабре 2018 года Роскомнадзор оштрафовал компанию на 500 тыс. рублей за неподключение к реестру ресурсов, содержащих запрещенную информацию. Об этом журналистам сообщал глава Роскомнадзора Александр Жаров.

В январе регулятор направил повторный запрос в Google с требованием подключиться к реестру.

Замглавы Роскомнадзора Вадим Субботин ранее отмечал, что Google не признал нарушения российского законодательства.

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