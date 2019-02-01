Google заплатил Роскомнадзору штраф 500 тыс. рублей

Google выплатил штраф в размере 500 тыс. рублей за неподключение к реестру сайтов с запрещенной в России информацией, сообщает RNS со ссылкой на представителя Роскомнадзора Вадима Ампелонского.
«Google оплатил штраф в 500 тыс. рублей, деньги поступили на счет», — сообщил Ампелонский.
В декабре 2018 года Роскомнадзор оштрафовал компанию на 500 тыс. рублей за неподключение к реестру ресурсов, содержащих запрещенную информацию. Об этом журналистам сообщал глава Роскомнадзора Александр Жаров.
В январе регулятор направил повторный запрос в Google с требованием подключиться к реестру.
Замглавы Роскомнадзора Вадим Субботин ранее отмечал, что Google не признал нарушения российского законодательства.
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