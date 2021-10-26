Google заявила об оплате в России всех штрафов, вступивших в силу

Американская компания Google оплатила в России все штрафы, решения по которым вступили в силу, точная сумма не называется, сообщили РИА Новости в пресс-службе корпорации.

В понедельник глава комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев со ссылкой на представителей компании Google, встреча с которыми прошла в понедельник, заявил, что компания оплатила штрафы на сумму 32,5 миллиона рублей, которые были наложены на Google за неудаление запрещенного контента.