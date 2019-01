В Петербурге курс контентного маркетинга прочитает Линор Горалик

Маркетолог, консультант по контентному маркетингу (Philip Morris, Yandex, SkyEng и других, ряда благотворительных проектов), ведущая популярного блога The Сontent Is The Queen, Линор Горалик прочитает для редакторов региональных СМИ курс «Контентный маркетинг: основы и принципы».

Эффективность маркетинговой кампании не зависит от размера бюджета – на практических примерах докажет Линор Горалик ученикам Школы контентного маркетинга, которые будут четыре дня разбираться, как найти лучшую идею и работающую концепцию, что учесть при запуске, как измерить эффективность, как сделать подход к продвижению системным. Школу организует в Петербурге «АНРИ-Медиа», профи в разработке образовательных программ для медиапрофессионалов – но на этот курс приглашаются маркетологи и продвиженцы из любых областей. Школа пройдет 24-27 марта в арт-пространстве Cocon Space (СПб, Каменноостровский, 38).

Курс задуман как исключительно практический и принципиально учитывающий ситуацию регионов. Участников курса ждут подробные лекции и практические занятия, помогающие понять принципы продвижения своих проектов и инициатив вне зависимости от объемов маркетингового бюджета. Речь пойдет, среди прочего, о механиках интенсивной работы в соцсетях, создании эффективных рассылок, разработке и продвижении краудфандинговых проектов и создании спецпроектов, способных привлечь повышенное внимание целевой аудитории и прессы. Эти знания позволят не только снизить затраты на маркетинг, но и целиком пересмотреть и систематизировать подход к эффективному решению маркетинговых проблем за счет получения навыка выработки творческих решений.

СПРАВКА О КУРСЕ

Название курса: «Контентный маркетинг: основы и принципы».

Преподаватель: Линор Горалик,— маркетолог, консультант по контентному маркетингу; среди клиентов – Philip Morris, Yandex, SkyEng, YDF, OCCRP, ряд благотворительных проектов.

Организатор: «АНРИ-Медиа»

Пройдет: 24-27 марта 2019 Санкт-Петербург, Каменноостровский пр-т, 38, арт-пространство Cocon Space

Количество мест: 12

Стоимость: 47 000 руб.

Подробности, регистрация: здесь.

Содержание курса

День 1

• Маркетинг сегодня: новые медиа, новые методы. Как устроена борьба за внимание аудитории сегодня – и как меняются правила маркетинговой buha по мере изменения окружающего мира;

• Низкобюджетный маркетинг: задачи и ресурсы: почему огромный бюджет – не гарантия маркетингового успеха, и какие ресурсы идут в дело, когда бюджета оказывается недостаточно;

• Маркетинг-микс: векторы и усилия: как разработать здоровый баланс маркетинговых активностей в зависимости от вкусов и интересов аудитории;

• Маркетинг-микс: учебный проект: практикум по продвижению бренда совсем (или почти) без денег засчет разработки взвешенного набора маркетинговых стратегий и тактик.

День 2

• Низкобюджетный маркетинг: контент как ключ к решению проблем: почему создание хорошего контента (даже при очень низких бюджетах) может давать очень впечатляющие результаты;

• Низкобюджетный маркетинг: учебный проект: практикум по продвижению бренда совсем (или почти) без денег;

• Проактивный маркетинг: создание новостных поводов и маркетинговых проектов как метод продвижения бренда;

• Проактивный маркетинг:кейс проекта «Без границ». Как один бренд сумел захватить аудиторию и прессу с нулевым маркетинговым бюджетом.

День 3

• SMM: задачи и методы работы: как работает один из самых эффективных низкобюджетных каналов;

• SMM: техники и тактики: максимально подробный разбор методов создания SMM-контента, способного влиять на вовлеченность аудитории;

• Партнерские проекты: разработка и продвижение: техники внедрения одного из самых эффективных методов работы со СМИ;

• Партнерские проекты: учебный проект: полная разработка проекта, способного помочь бренду выйти на новый уровень медийного присутствия.

День 4

• Рассылки: о чем, зачем и кому: как устроен канал, который может оттолкнуть целевую при неправильном использовании – и навсегда завоевать ее при правильном;

• Рассылки: учебный проект: продвижение бренда для сопротивляющейся аудитории;

• Маркетинг и этика: почему «грязная» реклама работает — и почему ей не стоит пользоваться;

• Обсуждение результатов учебы.

КОНТАКТЫ ОРГАНИЗАТОРА

Телефон/факс: +7 (499) 769-38-28

г. Москва, 1-й Добрынинский пер., 15/7, оф.28

Сайт: anri-media.ru

E-mail: inform@anri-media.ru