Гордума Читы запретила СМИ ходить на заседания комитетов

Гордума Читы решила запретить журналистам присутствовать на заседаниях комитетов. Депутаты объяснили это просьбами самих СМИ, но не уточнили каких.

«Это решение принято из-за обращения некоторых представителей средств массовой информации: „Нам не всегда понятно, что вы обсуждаете. Мы как слышим, так и пишем, а потом вы же ещё и обижаетесь на нас“. Поэтому мы посовещались, что после заседания комитета информация будет четко изложена: что обсуждали, какой проект решения», — заявил спикер гордумы Евгений Ярилов («Единая Россия»).

Депутаты не стали уточнять, кто и когда именно обращался к ним.

Единоросс утверждает, что решение они принято, «чтобы пойти навстречу в том числе СМИ». Депутаты ограничатся пресс-подходами после заседаний комитетов.