«Город812» и «Ваш тайный советник» не будут выходить все дето

Печатные издания АЖУРа — журналы «Город 812» и «Ваш тайный советник» приостановили выход на все лето. Это связано с экономическими трудностями.

Журнал «Город812» продолжает работу в интернете. «Ваш тайный советник» пока на каникулах.

Андрей Потапенко, генеральный директор «Города 812» и один из учредителей «Советника»:

Редакции продолжают работать, они не закрыты. К сентябрю планируем восстановить выпуск печатных версий.

В прошлые года издания также делали перерывы в выпуске номеров. Однако не столь продолжительные — только на один летний месяц.