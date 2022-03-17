Городская газета «Владивосток» закрывается

Аффилированный с компаниями экс-мэра Владивостока Игоря Пушкарева медиахолдинг «Бизнес-кейс» прекращает работу из-за экономических проблем.

Легендарная городская газета «Владивосток», а также ряд других местных СМИ, входящих в медиахолдинг «Бизнес-кейс», готовятся к закрытию. Вместе с «Владивостоком» прекратят работу популярные радиостанции «Лемма» и VBC, информагентства VladNews и Primorye24, интернет-телеканал «8 канал», а также журнал «Сады и огороды Приморья».

По информации источников редакции, грядущее прекращение работы связано с экономическими трудностями, которые переживает объединяющий издания медиахолдинг «Бизнес-кейс», принадлежащий предприятиям семьи экс-мэра Владивостока Игоря Пушкарева.

Как сообщили сотрудники одного из входящих в холдинг СМИ, о ликвидации им сообщил собственник на общем собрании.

Отметим, что газета «Владивосток» является одним из первых печатных СМИ в новейшей истории Приморья. Первый тираж вышел из печати 1 июля 1989 года, в канун Дня города Владивостока под названием «Вечерний Владивосток», а с 1991 года газета стала называться «Владивосток».

Благодаря уникальному журналистскому коллективу, газета быстро завоевала любовь читателей и в середине 90-х стала одним из самых популярных периодических изданий в столице Приморья и в крае с многотысячными тиражами.