Городской конкурс журналистики и школьных СМИ «Медиастарт» назвал победителя

Новый проект предпрофессионального образования столицы «Медиакласс в Московской школе» объявил результаты конкурса. В нем приняли участие десятки столичных школ. Организаторами выступил Департамент образования и науки города Москвы при участии Министерства науки и высшего образования РФ. Победителем в номинации «Медиастарт 2022» стала команда гуманитарного класса школы 1228 «Лефортово».

Создатели журнала «Грань» посвятили его первый выпуск разговорам со сверстниками о литературе, массовой и высокой культуре, о вкусах и стиле жизни жителей мегаполиса разных поколений, о потребности в творчестве. «Есть ли место для поэзии в современном городе? О чем думает уставший пассажир трамвая, девочка с яркой обложкой «фэнтези» в школьном рюкзачке? Правда ли, что наше поколение не читает серьезных книг и довольствуется дайджестом из жизни популярных блогеров и «криминальным чтивом»? — так определил основные темы номера главный редактор Максим Костюшин.

Перед началом работы классный руководитель Светлана Владимировна Карпова порекомендовала познакомиться с литературой о современных СМИ и публикациями «Журналиста». Полученные знания помогли начинающим репортерам Медине Атабаевой и Софии Атанасовой написать очерк о петербургском бездомном поэте, а Мария Ахонько, Вероника Скорописцева проанализировали ассортимент и читательский интерес московских книжных магазинов. Ксения Нечаева, Анастасия Федотова раздраконили продукцию масскульта, Анна Новожилова и Саида Гасанова провели мини-опрос на улицах города и в родной школе, Семен Губенов и Максим Костюшин брали интервью у поэтов разных поколений. Софья Козловских и Татьяна Улемская подготовили макет и иллюстрации.

«Это было настоящее приключение, — рассказывает Татьяна Улемская, — мы поняли, что работа над материалом, который будет интересно читать, очень непростое дело, требующее больших усилий. Увидели, как здорово работать в команде. Мы непременно будем продолжать, и не только потому, что победили в конкурсе. Важно говорить со сверстниками о серьезных вещах, а также рассказать взрослым, какие мы. И, конечно, мы будем и дальше изучать «Журналист», который помог нам одержать победу.»

Текст: Максим Костюшин, Татьяна Улемская

Фото: Татьяна Улемская