Госдума обязала СМИ и операторов связи оповещать население о ЧС

Госдума на пленарном заседании в среду приняла во втором — основном — чтении правительственный законопроект, обязывающий СМИ и операторов связи оповещать население о чрезвычайных ситуациях (ЧС).

Законопроект закрепляет право органов государственной власти и местного самоуправления обращаться к операторам связи и редакциям СМИ «с требованием выпустить в эфир или опубликовать экстренную информацию»:

От формы распространения СМИ (печатное, электронное, телеканал, радиоканал) зависит, что будет указывать в обращении соответствующий орган власти - требование выпустить в эфир (для телеканала, радиоканала) или опубликовать экстренную информацию (для печатного СМИ, электронного СМИ).

Документ был внесен в Госдуму в июне прошлого года, 5 ноября нижняя палата поддержала законопроект в первом чтении.