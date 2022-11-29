Госдума одобрила господдержку небольших книжных магазинов

Госдума приняла в первом чтении законопроект, продлевающий до 1 января 2025 года возможность получения господдержки компаниями малого и среднего бизнеса, которые продают детскую и учебную литературу.

Органы госвласти и местного самоуправления вправе оказывать финансовую, гарантийную, имущественную, информационную, консультационную поддержку субъектам МСП, работающим в сфере социального предпринимательства.

В частности, до конца текущего года такую поддержку могут получать компании малого и среднего бизнеса, занимающиеся продажей книг для детей и юношества, учебной, просветительской и справочной литературы.

По данным единого реестра Российского книжного союза, по состоянию на июль 2022 года в России насчитывалось около 5300 книжных магазинов. При этом порядка 70% из них составляют небольшие книжные магазины с годовым оборотом по книгам менее 15 миллионов рублей.