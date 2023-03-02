Госдума одобрила введение наказания до 15 лет колонии за дискредитацию и фейки об участниках СВО

Штрафы до пяти миллионов рублей и сроки до 15 лет лишения свободы будут грозить за дискредитацию всех участников специальной военной операции, а также фейки о них. Нормы коснутся и добровольцев. Пакет законопроектов об этом приняла Госдума во втором чтении.

Поправки вносятся в Кодекс об административных правонарушениях и Уголовный кодекс, закон будет защать всех, тех кто выполняет задачи в зоне СВО — вне зависимости от статуса.

Если нет признаков уголовно наказуемого деяния, то за дискредитацию действий Вооруженных Сил и добровольческих формирований выпишут административный штраф — от 300 тыс. до 500 тысяч рублей для организаций и от 30 тыс. до 50 тысяч — для граждан. Под эту статью попадают высказывания против спецоперации и репосты таких публикаций.

В случае если в течение года после привлечения лица к административной ответственности гражданин вновь пошел на нарушение, то будет действовать уже уголовное наказание.

В соответствии с инициативой, за дискредитацию участников СВО смогут лишить свободы на срок до пяти лет. Отметим, что раньше верхняя планка была три года. Если есть отягчающие обстоятельства (то есть дискредитация повлекла смерть или массовые беспорядки), злоумышленникам будет грозить до семи лет лишения свободы.