Госдума потребовала признать «Север.Реалии» СМИ — «иностранным агентом»

Издание «Север.Реалии» (проект «Радио Свобода») следует внести в реестр СМИ-«иностранных агентов», к такому выводу пришла комиссия Госдумы по противодействию вмешательству в дела РФ. Об этом сообщается на сайте нижней палаты парламента.

За два месяца ресурс успел нарушить огромное количество российских законов, — сказал глава комиссии депутат Василий Пискарев. — Мы были возмущены, что на страницах этого издания начинается работа по пропаганде легализации наркотиков.

На заседании комиссии Пискарев объявил, что депутаты обнаружили «иностранное вмешательство» в дела 17 российских регионов:

Мы насчитали более 50 юридических лиц и физических лиц иностранных, либо российских, но работающих за деньги из‑за границы, которые так или иначе влияли на внутреннюю политику субъектов.

Депутат добавил, что эти организации пытаются создать «лагеря по подготовке лидеров незаконных протестных акций».

«Радио Свобода» и семь его проектов, в том числе «Сибирь. Реалии», «Idel. Реалии», «Кавказ. Реалии» включили в реестр СМИ — «иностранных агентов» 5 декабря 2017 года. Тогда же в реестр попал «Голос Америки». Список на сайте Минюста с указанной даты не обновлялся.

Комиссию, которую возглавляет Василий Пискарев, создали летом 2019 года после волны протестных акций. В октябре комиссия обвинила несколько изданий, включая «Медузу», в нарушении избирательного законодательства.