Госдума предложила ввести единого поставщика телеконтента в интернете

Ответственную за унифицированный контент организацию выберет Роскомнадзор.

Депутаты Госдумы планируют ввести единого поставщика телеконтента в интернете, пишет РБК. По их замыслу, двадцать общедоступных телеканалов будут транслироваться через одно окно.

Инициатива поступила от председателя комитета Госдумы по информполитике Леонида Левина и его первого заместителя Сергея Боярского. Проект планируют запустить с января 2020 г. Для этого Роскомнадзор выберет ответственную за унифицированный контент организацию. Она будет выбрана сроком на пять лет, и на нее не будут распространяться антимонопольные ограничения.

Обязательными общедоступными телеканалами считаются двадцать каналов первого и второго мультиплексов, среди них «Первый канал», «Россия 1», «Россия К», «Россия 24», СТС, «Домашний», РЕН ТВ, ТНТ, ТВ-3, «Пятница!», «Муз ТВ» и «Звезда». Они должны быть доступны для 98% жителей страны.

Также депутаты отметили, что сайты, которые будут распространять контент телеканалов в обход назначенного Роскомнадзором поставщика будут заблокированы.