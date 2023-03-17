Госдума приняла в первом чтении пакет законопроектов о цифровом рубле

Госдума в первом чтении одобрила два законопроекта, которые регулируют введение в России в оборот цифрового рубля. Это следует из информации на страницах законопроектов в базе нижней палаты: первого и второго. Поправки ко второму чтению должны быть представлены в течение 30 дней, до 14 апреля.

Законопроекты предполагают создание в России платформы цифрового рубля, на которой будут взаимодействовать оператор, участники и пользователи для совершения операций. Оператором платформы назначается Банк России. Он будет организовывать ее бесперебойную работу, он же определит условия доступа к платформе, требования к участникам и пользователям, порядок осуществления операций. Пользоваться платформой смогут физические и юридические лица, индивидуальные предприниматели, органы исполнительной власти. Отвечать за сохранность цифровых рублей и за правильность учета информации об операциях с ними тоже будет Центробанк. Принятые поправки в Гражданский кодекс относят цифровые рубли к безналичным денежным средствам.

Законопроекты в Госдуму внесли 29 декабря 2022 года. Среди соавторов обоих законопроектов — председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков, председатель комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам Анатолий Артамонов и глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас.