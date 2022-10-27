Госдума приняла в первом чтении проект закона о пропаганде ЛГБТ

Госдума приняла в первом чтении законопроект, который вводит полный запрет «пропаганды ЛГБТ» в России. Под угрозой крупных штрафов нельзя будет показывать информацию, которая представляет нетрадиционные отношения в положительном свете, вне зависимости от возраста аудитории. Документ был принят единогласно, сообщается на сайте нижней палаты парламента.

Законопроекты внесли в нижнюю палату 20 октября. Соавторами выступили 390 депутатов из 450, включая председателя Госдумы Вячеслава Володина, его заместителей и всех глав фракций.

Изменения вносятся в Кодекс об административных правонарушениях, а также в пять законов, среди них «О СМИ», «Об информации» и «О рекламе». Законопроекты запрещают «пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений и (или) предпочтений» среди всех россиян вне зависимости от возраста. Кроме того, в перечень информации, запрещенной для распространения, предлагается включить информацию, демонстрирующую нетрадиционные сексуальные отношения и (или) предпочтения, а также информацию, способную вызвать желание сменить пол.