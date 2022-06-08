Госдума приняла в первом чтении законопроект о контроле за иноагентами

Новый законопроект, обобщающий нормы законодательства об иноагентах и позволяющий контролировать их деятельность, принят Госдумой в первом чтении. Документ объединяет уже действующие нормы законодательства об иноагентах, а также предлагает ряд новых. Об этом сообщается на сайте нижней палаты парламента.

По мнению авторов проекта, в нынешнем законодательстве содержатся разрозненные положения об иноагентах. В документе они уточняются. Так, сформулированы такие понятия, как «иностранный агент» и «иностранное влияние». Согласно инициативе, иноагентами могут быть признаны физлица любого гражданства, российские или иностранные юрлица, а также общественные объединения и иностранные структуры при условии, что они «получают иностранную поддержку или находятся под иностранным влиянием и осуществляют политическую деятельность либо целенаправленный сбор сведений в области военно-технической деятельности России».

Сейчас существуют четыре списка иноагентов, предлагается объединить их в единый список. Документ определяет порядок включения и исключения из него. Инициатива также запрещает иноагентам вести преподавательскую, просветительскую и воспитательную работу с несовершеннолетними в России, а также производить информационную продукцию для детей и подростков.

Документ был внесен в Госдуму 25 апреля. Предполагается, что он должен упросить процедуру выхода физлиц из реестра.