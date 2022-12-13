Госдума приняла в первом чтении законопроект о запрете иностранных слов

Госдума приняла в первом чтении поправки в закон «О государственном языке». Поправки запрещают использование зарубежных слов на государственном уровне, если это не слова, не имеющие общеупотребительных аналогов в русском языке и содержащиеся в нормативных словарях.

В правительстве РФ пояснили, что документ подчеркивает объединяющую роль русского языка как государственного в едином многонациональном государстве.

В соответствии с законопроектом правительство на основании предложений правительственной комиссии по русскому языку установит порядок формирования и утверждения списка нормативных словарей, нормативных справочников и нормативных грамматик, требования к составлению таких словарей.

В документе отмечается, что закон позволит повысить общий уровень грамотности граждан, корректность использования государственного языка России, обеспечить контроль за качеством подготовки «единого корпуса» грамматик, словарей, справочников, а также соблюдение всеми должностными лицами норм и правил современного русского литературного языка.