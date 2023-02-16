Госдума приняла в третьем чтении закон о защите русского языка

Госдума приняла во втором и третьем чтениях закон о защите русского языка. Документ был внесен на рассмотрение правительством в конце октября 2022 года.

Он направлен на защиту государственного языка «от чрезмерного употребления иностранных слов». Это касается образовательной сферы, государственных и муниципальных информационных систем, информации для потребителей товаров, работ и услуг.

Использование иностранных слов будет допустимо только в случаях, когда у них нет «общеупотребительных аналогов в русском языке». Перечень таких выражений соберут в специальных «нормативных словарях». Определять порядок формирования и утверждения списка таких словарей, справочников и грамматик и требования к их составлению будет правительственная комиссия по русскому языку в соответствии с поправками правительства. В них также будут зафиксированы нормы современного русского литературного языка.

Как отмечается в пояснительной записке, данный законопроект «подчеркивает объединяющую роль русского языка как государственного языка Российской Федерации в едином многонациональном государстве, расширяет и конкретизирует сферы, в которых использование государственного языка Российской Федерации является обязательным».