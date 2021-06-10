Госдума приняла закон о бесплатной интернет-трансляции 20 телеканалов

Госдума на заседании в среду приняла в третьем, итоговом чтении закон о создании системы бесплатной трансляции телеканалов первого и второго мультиплекса в интернете.

Закон дает Роскомнадзору право выбирать организацию, которая обеспечит распространение телеканалов первого и второго мультиплексов в интернете, их количество ведомство определит самостоятельно. Трансляция будет бесплатна как для зрителей, так и для самих платформ.

Выбор уполномоченных организаций будет проводить специальная комиссия РКН при участии представителей самих телеканалов, при этом устав, состав и порядок ее работы также утвердит Роскомнадзор. Срок полномочий выбранной платформы - 5 лет, но они могут быть прекращены досрочно при выявлении нарушений в работе или несоответствия организации предъявляемым требованиям.

Уполномоченная организация должна быть российским юридическим лицом с долей иностранного участия не более 20%, в его отношении не допускается любая форма иностранного контроля. РКН также определит дополнительные условия отбора и технические требования к программному обеспечению, через которое будет происходить вещание, что позволит аудиовизуальным сервисам использовать собственные проигрыватели.

Принятый закон обязывает телеканалы предоставлять уполномоченным РКН организациям доступ к своему контенту, это может происходить без заключения лицензионных договоров, при этом сервисы не имеют права как-либо менять содержание каналов или передавать его для проведения трансляции третьим лицам.

Закон вступит в силу с 1 августа 2021 года за исключением обязывающих норм для уполномоченных аудиовизуальных сервисов - они должны вступить в силу с 1 октября 2021 года.