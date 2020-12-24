Госдума приняла закон о блокировке интернет-ресурсов за цензуру против российских СМИ

Госдума на пленарном заседании в среду приняла в третьем чтении законопроект, дающий Роскомнадзору право блокировать интернет-ресурсы, допускающие дискриминацию в отношении российских СМИ.

Инициатива вводит статус «владелец информационного ресурса, причастного к нарушениям основополагающих прав и свобод человека, прав и свобод граждан РФ». По согласованию с МИД РФ генпрокурор и его заместители смогут присваивать этот статус владельцу информационного ресурса, который допускает дискриминацию относительно материалов российских СМИ.

Под действие документа подпадают, в частности, YouTube, Twitter и Facebook. Роскомнадзор может получить право полностью или частично ограничивать доступ к ресурсам-нарушителям, а также замедлять их трафик. Депутат Антон Горелкин, один из авторов проекта, пояснил ТАСС, что в будущем нарушителям могут грозить штрафы до 3 млн рублей, в Думу позднее будут внесены соответствующие поправки.

Как ранее отмечал еще один разработчик инициативы, глава профильного комитета нижней палаты Александр Хинштейн, законопроект распространяется на все ресурсы вне зависимости от места их регистрации, причем их контент должен быть на русском языке и ориентирован на граждан РФ. При этом парламентарий называл блокировку YouTube на территории РФ крайней и малореализуемой мерой. Он также пояснял, что законопроект распространяется и на случаи дискриминации, возникшие до его вступления в силу, если нарушение не было устранено.

Документ был внесен в Госдуму группой депутатов и сенатором Алексеем Пушковым 19 ноября.