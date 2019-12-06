Госдума приняла закон о штрафах за нарушение закона о СМИ-иноагентах

Государственная дума приняла закон о штрафах за неисполнение закона о СМИ — иностранных агентах.

Проект внесли в 2017 году главы комитетов по госстроительству Госдумы Павел Крашенинников (ЕР) и Совета Федерации Андрей Клишас. Авторы предлагают дополнить Кодекс об административных правонарушениях статьей о «нарушении порядка деятельности иностранного СМИ — иностранного агента».

В пояснительной записке указано, что граждане за такое нарушение будут наказываться административным штрафом в десять тысяч рублей, должностные лица — 50 тысяч, юрлица — 500 тысяч рублей.

За повторное нарушение предлагаются штрафы в 50 тысяч, 100 тысяч и миллион рублей соответственно.

Грубое нарушение законодательства — более двух раз в течение года — повлечет штраф в 100 тысяч рублей для граждан или административный арест на 15 суток, штраф в 200 тысяч рублей для должностных лиц и пять миллионов рублей для юрлиц.

Владимир Путин подписал закон о статусе иностранного агента для СМИ в ноябре 2017 года. Иноагентами могут признать издания, получающие финансовую помощь от иностранных государств или организаций. Поправки стали ответом на притеснение российских СМИ в США и, в частности, признание RT America иностранным агентом.

Ранее на этой неделе президент подписал закон о дополнительном регулировании деятельности СМИ-иноагентов.

Согласно документу, если физическое лицо распространяет сообщения для неограниченного круга лиц и получает финансирование из-за рубежа, его могут признать иностранным СМИ, выполняющим функции иностранного агента.

Эта норма направлена на тех, кто распространяет информацию общественно-политического характера, но не регистрируется в качестве СМИ.

Кроме того, зарубежные СМИ-иноагенты будут обязаны учреждать российское юридическое лицо.