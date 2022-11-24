Госдума приняла закон о запрете ЛГБТ-пропаганды

Госдума единогласно приняла в третьем чтении закон о запрете пропаганды ЛГБТ, педофилии и смены пола в рекламе, книгах, кино и СМИ. Пропаганда будет запрещена как среди несовершеннолетних, так и взрослых. Также запрещается пропаганда педофилии и смены пола.

«Решение позволит защитить наших детей, будущее страны от тьмы, распространяемой США и европейскими государствами.

У нас — свои традиции и ценности», — заявил председатель нижней палаты Вячеслав Володин в телеграм-канале.

За нарушение запрета пропаганды физлицам будет грозить штраф до 400 тыс. руб., юрлицам — до 5 млн. За распространение информации среди несовершеннолетних, которая может побудить их сменить пол, граждан могут оштрафовать на сумму до 200 тыс. руб., компании — до 4 млн руб.

За пропаганду педофилии штрафы физлицам могут составлять до 800 тыс. руб., юрлицам — до 10 млн руб. Последним также грозит приостановка деятельности до 90 суток.